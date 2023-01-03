Общество 03 января 2023, 07:57 Депутат призвал сократить новогодние праздники в России Депутат Иванов: нужно сократить новогодние праздники в России РИА «Новости»

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Выходные новогодние дни в России необходимо сократить, чтобы у людей вместо недели отдыха были три активных дня. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Нужно так перераспределить выходные, чтобы у людей вместо недельного безделья были три активных дня. Тогда было бы всем хорошо. Новогодние праздники нужно сделать меньше, урезать», — сказал он.

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Иванов отметил, что с майскими праздниками ситуация обстоит иначе.

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«А вот майские выходные сокращать не нужно. В эти дни люди занимаются огородами, садами, посевной. Там праздники приносят пользу, появляется много выходных дней», — добавил парламентарий.

Нерабочими новогодними днями в России в 2023 году стали даты с 1 по 8 января. На майские праздники россияне отдохнут с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая, сообщал Роструд.