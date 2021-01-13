Депутат предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов

Анохин направил главе профильного ведомства Антону Котякову письмо, в котором обратил внимание на увеличение числа аварий с участием такси. Отмечается, что мигранты-таксисты создают угрозы ДТП, поскольку нарушают нормы и зачастую засыпают за рулем, так как разъезжают без отдыха и сна.

Также нередки случаи сексуального насилия по отношению к пассажиркам. Исходя из этого, парламентарий попросил министра продумать меры, которые могли бы ограничить возможности трудоустройства для мигрантов.

«Это поможет обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии», — заметил законодатель.

В Санкт-Петербурге пассажирка сервиса «Ситимобил» попала на водителя, которому во время поездки захотелось посмотреть порно и заняться самоудовлетворением. После подобной выходки шофера заблокировали.