Петербургский таксист смотрел порно и мастурбировал при пассажирке. Видео

В Санкт-Петербурге пассажирке «Ситимобил» пришлось терпеть водителя, который во время поездки решил посмотреть порно и заняться самоудовлетворением. В пресс-службе сервиса такси «360» заявили, что водителя после поступившей жалобы сразу заблокировали.

Девушка вызвала машину, чтобы добраться до аэропорта Пулково. Сначала таксист начал задавать пассажирке неуместные вопросы о сумме ее заработка и интимной жизни.

«Потом я что-то вскользь услышала. <…> Звук, очень напоминающий порнографию», — рассказала ехавшая в такси. Она призналась, что надеялась побыстрее добраться до места назначения. Но девушку поджидал еще один неприятный сюрприз.

Сначала водитель «поглаживал себя», а в какой-то момент резко остановился и занялся мастурбацией. До Пулково клиентку мужчина все-таки довез. После этого она написала в «Ситимобил» жалобу. В такси извинились и предложили девушке купон на три бесплатных поездки.

В пресс-службе сервиса «360» уточнили, что начали разбираться в ситуации сразу же после поступления обращения от пассажирки.

«Водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку», — подчеркнули в такси.

В «Ситимобил» добавили, что на все жалобы пассажиров реагируют оперативно и считают подобное поведение водителя недопустимым.

«Принесли извинения пассажирке за эту ужасную ситуацию. „Ситимобил“ окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться», — заключили в пресс-службе агрегатора. Сама девушка пока не решила, как поступить.