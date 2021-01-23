Депутат предложил сажать на 5 лет за вовлечение детей в незаконные акции. СК и ВС одобрили идею

Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал закон, в котором предложил давать до пяти лет лишения свободы за вовлечение детей в незаконные акции. За их склонение к организации массовых беспорядков, по мнению парламентария, нужно сажать на 10 лет.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку, сейчас вовлечение детей в незаконные акции — это административка и штраф, который можно выписать кому угодно. Из-за этого реальные организаторы незаконных акций уходят от ответственности.

«А вот если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы», — приводит агентство слова депутата.

Марченко считает, что неустоявшаяся психика детей, их склонность к радикализму и отсутствие ответственности в силу возраста, делает их «орудием преступлений против основ общественной безопасности в руках преступных манипуляторов».

Следственный комитет и Верховный суд в целом поддержали этот законопроект, который сейчас рассматривают в правительстве. К документу есть несколько юридических и технических замечаний.