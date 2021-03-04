Депутат предложил отменить Всероссийские проверочные работы

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы. Они должны были пройти среди школьников 4, 5, 6 и 11-го классов с марта по май.

«Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников», — говорится в письме депутата на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, документ процитировал RT.

По словам парламентария, данную инициативу поддержали уже тысячи коллег, которые подписались под разными петициями. Всероссийские проверочные работы, по ее мнению, не отражают ни знания учеников, ни учительские навыки.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что в случае отмены подобного вида контрольных работ должна обязательно быть предложена замена.

Он добавил, что понимает желание сделать лучше, однако просто отменить что-либо не кажется ему хорошей идеей. Он напомнил, что и сам не радовался экзаменам, когда учился, но признал, что должен быть какой-то механизм контроля.

Онищенко заключил, что к этому вопросу нужно вернуться, обсудить его с методологами и министерством.