Онищенко призвал граждан без прививки тщательно соблюдать меры по COVID-19

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с радио Sрutnik призвал непривитую молодежь тщательнее других соблюдать ограничения по коронавирусу.

По словам Онищенко, несмотря на ослабление мер, профилактика распространения COVID-19 остается.

«Правильнее и по смыслу, и для дела будет говорить, что мы одни средства профилактики заменяем на другие. Я имею в виду, что у нас сейчас есть возможность прививаться», — пояснил депутат.

Он заметил, что тем, кто прошел процедуру вакцинации, можно отказаться от масок и начать более активно участвовать в общественной жизни. При этом молодым людям, которые не сделали прививку от коронавируса, необходимо соблюдать все меры профилактики, как минимум ради своих близких.

«Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений», — заявил Онищенко.

Как считает бывший главный санитарный врач РФ, отмена ограничений касается лишь тех, кто сделал прививку.