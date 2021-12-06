Депутат поручил коту заниматься зоозащитой в Нижнем Новгороде

Помощник депутата кот Кузя теперь будет заниматься зоозащитой в Нижнем Новгороде. Четвероногого взял на работу к себе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Мы его взяли на работу. Пускай у него будет свой проект, пускай он занимается зоозащитой», — сообщил Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Поручение от депутата рыжий кот получил во время заседания нижегородского штаба писателя и политика Захара Прилепина. Изначально ему поручали отвечать за хорошее настроение и лайки, но потом решили поручить более ответственное задание.

Ранее в Псковской области кот пришел на заседание властей по обсуждению городского бюджета. Животное разрядило обстановку и получило порцию ласки.