Депутат попросил выдать школьникам и студентам защитные маски

Школьников и студентов, которые уже 1 сентября приступят к учебе, необходимо обеспечить защитными масками. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Власов написал письмо с просьбой выдать маски учащимся на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Он объяснил свое предложение тем, что в нашей стране ежедневно выявляют достаточно много случаев заражения коронавирусом.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», — написал Василий Власов. Его слова приводит RT.

Выдача бесплатных средств индивидуальной защиты поможет остановить распространение инфекции в учебных заведениях, где каждый день общаются и тесно взаимодействуют друг с другом тысячи детей и подростков.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируют вводить новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Он добавил, что это лишь «слухи» и призвал не верить недостоверной информации. Также мэр Москвы пояснил, что линейки на 1 сентября и другие массовые мероприятия в столице отменят, однако переносить начало учебного года не будут.