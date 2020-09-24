Депутат от КПРФ Ваха Агаев скончался из-за COVID-19

Коронавирус унес жизнь депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. В последние дни жизни парламентарий находился в коме. Из-за COVID-19 у него начался тромбоз.

Коллега депутата Сергей Гаврилов подтвердил его кончину РИА «Новости». С Агаевым его связывали близкие товарищеские отношения.

«Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной», — сказал Гаврилов.

Он добавил, что депутат впал в кому, но все надеялись, что Агаев поправится. Парламентария Гаврилов назвал удивительным оптимистом, душевным и гостеприимным человеком.

Как пояснил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, коллеги не стало из-за вызванных коронавирусной инфекцией последствий.

«Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз», — подчеркнул Тайсаев.

Ваха Агаев скончался 23 сентября, уточнил «Интерфаксу» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, назвав случившееся трагедией.

Агав стал первым депутатом Госдумы, который умер из-за COVID-19. Его не стало в возрасте 67 лет. Политик избирался в ГД РФ VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. В Комитете по финансовому рынку занимал должность зампредседателя.