Врачи объяснили рост заражения коронавирусом в Москве

Москвичи не соблюдают ограничения, которые ввели в столице из-за пандемии коронавируса. Они не носят маски и нарушают социальную дистанцию, что влияет на рост заболеваемости COVID-19.

Об этом РИА «Новости» сообщили медики.

«Надо отметить, что на рост заболеваемости, безусловно, влияет и пренебрежение защитными профилактическими мерами: несоблюдение социальной дистанции, пренебрежительное отношение к ношению масок в общественном месте», — отметил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Он призвал москвичей помнить о благоразумии и ответственности — не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих его людей. Важно соблюдать меры предосторожности, которые ввели с началом пандемии, а также применять профилактические меры в виде вакцинации.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников подчеркнул, что жители и гости столицы должны соблюдать меры личной предосторожности. Он напомнил, что маска защищает не только того, кто ее носит, но и окружающих его людей — если сам человек является переносчиком заболевания и не знает об этом.