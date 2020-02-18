Депутат от КПРФ предложил Арановскому сдать диплом, выданный «незаконно созданным» государством

Ранее Арановский назвал СССР «незаконно созданным» государством.

«Если это не провокационное высказывание, то скорее даже преступное, потому что ставит под сомнение легитимность России, как страны-победительницы и члена Совбеза ООН. Последствия такого высказывания могут быть совершенно непредсказуемыми», — заявил Ющенко.

Он напомнил, что Советский Союз создали по решению I съезда Советов, опиравшегося на большую часть активного населения страны.

«Если Арановскому противна высшая форма народовластия, он ее не принимает в качестве легитимной, то тогда возникает вопрос о его профпригодности», — заявил парламентарий.

Он также предложил Арановскому сдать диплом о высшем образовании, выданный в СССР.