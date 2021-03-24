Депутат объяснил, зачем нужна четырехдневная рабочая неделя

Депутат Госдумы Сергей Вострецов объяснил инициативу ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что россиянам нужно больше свободного времени, чтобы заниматься своим здоровьем и саморазвитием.

«Молодежи нужно время, чтобы тратить его на семью, детей, себя, спорт. А более старшему поколению нужно время, чтобы учиться новым технологиям и не отставать от быстрого темпа технологического и информационного прогресса», — рассказал Вострецов.

По его мнению, это можно решить при помощи четырехдневной рабочей недели.

Эксперты провели исследование и выяснили, что только 30% опрошенных россиян одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Речь идет о тех, кто работает пять дней в неделю. Также респонденты высказались и на тему дополнительных праздничных дней на фоне четырехдневной рабочей недели. 24% россиян поддержали и сокращенный график и новые праздники. 26% опрошенных против и того, и другого.