Переход на четырехдневную рабочую поддержал каждый третий россиянин

Эксперты провели исследование и выяснили, что только 30% опрошенных россиян одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«Из-за финансового аспекта решение о переходе на четырехдневку большинство считает необходимым оставить на волю работодателя (47%). Три россиянина из 10, напротив, за обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний», — говорится в исследовании.

Речь идет о тех, кто работает пять дней в неделю. Также респонденты высказались и на тему дополнительных праздничных дней на фоне четырехдневной рабочей недели. 24% россиян поддержали и сокращенный график и новые праздники. 26% опрошенных против и того, и другого.

Кроме того, 16% поддерживают только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники. Эксперты выяснили, что среди противников обоих инициатив большинство респондентов старше 45 лет.

На вопрос о том, что делать в дополнительный выходной при четырехдневке, почти каждый пятый заявил: искать подработку.

Опрос был проведен в марте. В нем приняли участи 1600 человек.