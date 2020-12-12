Депутат Никонов ответил возмущенному его словами Казахстану

Он подчеркнул, что фраза, которую он произнес в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, носила именно этот смысл.

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче „Большая игра“. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — говорится в его сообщении.

Накануне МИД Казахстана вызвал поверенного в делах России Александра Комарова для вручения ноты после слов депутата Никонова о том, что «Северный Казахстан вообще не был заселен».

В документе говорится, что заместитель главы ведомства Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу фразы российского парламентария о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

Министерство иностранных дел Казахстана попросило российскую сторону дать оценку подобным высказываниям и призвало принять меры «по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».