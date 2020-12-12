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    12 декабря 2020, 18:21

    Депутат Никонов ответил возмущенному его словами Казахстану

    Анатолий Минкин

    Интересы Казахстана при выходе из Советского Союза были соблюдены в полной мере. Границы Казахской ССР стали границами Республики Казахстан. Так прокомментировал свои вызвавшие возмущение Астаны слова глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
    Депутат Никонов ответил возмущенному его словами Казахстану

    Он подчеркнул, что фраза, которую он произнес в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, носила именно этот смысл.

    «Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче „Большая игра“. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — говорится в его сообщении.

    Накануне МИД Казахстана вызвал поверенного в делах России Александра Комарова для вручения ноты после слов депутата Никонова о том, что «Северный Казахстан вообще не был заселен».

    В документе говорится, что заместитель главы ведомства Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу фразы российского парламентария о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

    Министерство иностранных дел Казахстана попросило российскую сторону дать оценку подобным высказываниям и призвало принять меры «по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».