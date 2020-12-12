МИД Казахстана возмутили слова депутата Никонова о большом подарке со стороны России
«Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний», — сообщил сайт МИД Казахстана.
Комарова специально пригласили в министерство, чтобы вручить ему ноту.
Накануне председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».
«Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен», — сказал депутат.
Казахстанский политолог Айдос Сарым на своей странице в Facebook назвал заявление Никонова возмутительным и оскорбительным. Он подчеркнул, что «казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли», а всю территорию страны «завоевали кровью и потом несколько поколений предков».