МИД Казахстана возмутили слова депутата Никонова о большом подарке со стороны России

Замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков передал российскому дипломату Александру Комарову ноту. Представителей казахстанского ведомства возмутили слова депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

«Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний», — сообщил сайт МИД Казахстана.

Комарова специально пригласили в министерство, чтобы вручить ему ноту.

Накануне председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

«Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен», — сказал депутат.

Казахстанский политолог Айдос Сарым на своей странице в Facebook назвал заявление Никонова возмутительным и оскорбительным. Он подчеркнул, что «казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли», а всю территорию страны «завоевали кровью и потом несколько поколений предков».