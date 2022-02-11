Депутат Кирьянов предложил облегчить процедуру выдачи гражданства РФ людям с «традиционными ценностями»

Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает, что нужно упростить процедуру выдачи гражданства для людей с «традиционными ценностями». Об этом сообщило ИА REGNUM.

По данным сайта «Дни.ру», он считает, что таким людям нужно выдавать гражданство максимально быстро.

«Если у нас есть люди, которые по ценностям нам близки, конечно, надо максимально упрощать и делать это достаточно быстро. Я такой придерживаюсь позиции», — заключил депутат.

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