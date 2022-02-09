Психолог рассказал, как избежать конфликта с мигрантами

Мигранты примерно через год после приезда уже начинают вести себя на освоенной территории как дома, поэтому становятся более дерзкими. Клинический психолог Екатерина Че рассказала изданию «Мослента», как реагировать на домогательства приезжих на улице.

Мигранты часто держатся группами. Лучше не вступать в диалог с агрессивными людьми. Психолог посоветовала на все просьбы решительно отказывать, но при этом не показывать свою неприязнь, если она есть.

«Избегайте фраз про „понаехали“, „у нас так не принято“ и любых слов, которые вызовут еще больше агрессии. Ускорьте шаг, демонстрируя, что вы не реагируете, но в случае чего дадите отпор», — посоветовала Че.

Самым действенным будет мягко сказать, что вы можете обратиться в полицию, добавила она.

Ранее газета «Известия» написала, что в МВД предложили обновить правила, по которым принимаются решения о нежелательности пребывания того или иного иностранца на территории страны. В ведомстве при этом предложили смягчить правила для приезжих, у которых есть близкие родственники с гражданством РФ.