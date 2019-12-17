Депутат Гусева объяснила сравнение малоимущих с заключенными

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева обвинила политических оппонентов в том, что они вырвали ее слова из контекста. Так она прокомментировала видео, в котором выступает против отмены подоходного налога для малоимущих граждан, депутат сравнила их с заключенными.

Гусева рассказала РИА «Новости», что видео было снято на заседании комитета, которое проходило два месяца назад. Там обсуждали введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако распространять в Сети кадры стали только на этой неделе. Этот факт депутат связала со своей политической деятельностью.

Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен Ирина Гусева.

Она подчеркнула, что политические оппоненты вырвали ее высказывание из контекста. По словам депутата, она выросла в обычной семье и не обидит простого человека.

В соцсетях распространился ролик, на котором Гусева заявила, что «ни одна страна в мире» не оказывает такой большой социальной поддержки своим гражданам, как Россия. А люди, которые могли ни дня не работать, а только сидели в тюрьме, не заслуживают налоговых послаблений.