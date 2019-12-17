Депутат Госдумы сравнил малоимущих с заключенными

Депутат Госдумы и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева оказалась в центре внимания общественности после своего заявления о НДФЛ. Она не поддержала предложение освободить малоимущих от уплаты прогрессивного налога на доходы физических лиц. Парламентарий приравняла эту социальную группу к уголовникам.

Данный вопрос недавно обсуждался на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила Гусева.

По ее словам, «ни одна страна в мире» не оказывает такую большую социальную поддержку своим гражданам, как Россия. Поэтому, по мнению Гусевой, перед введением прогрессивного налога нужно дополнительно просчитать экономические последствия данного решения. Видео с ее словами попало в Сеть и вызвало волну критики.

Однако представители депутата поспешили объяснить ее заявление. В приемной Гусевой заявили, что ее слова вырвали из контекста.

«То, что из контекста выдергивается… мы не можем давать такие комментарии. <…> Вы сами понимаете, что это беспочвенная ерунда. Ирина Михайловна очень воспитанный деловой человек. Она точно знает, что говорит, и говорит правильно. Она никогда никого не оскорбляет, тем более своих избирателей», — сказала Ura.ru представительница депутата.

Пока Гусева высказывалась о НДФЛ и малоимущих, другой парламентарий — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая — раскритиковала деление высшего образования на магистратуру и бакалавриат. По ее словам, эти понятия появились в России в 1996 году, когда «все копировалось под Запад без понимания зачем, почему».