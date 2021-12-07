Депутат Госдумы разъяснил, как Минкультуры может повлиять на продажи алкоголя в России

Министерство культуры РФ должно разработать бесплатные программы, чтобы у россиян была альтернатива распитию алкогольных напитков. Как должна функционировать эта система, объяснил депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Основная суть нашего предложения заключается в том, чтобы Минкульт и Минпромторг выработали такой алгоритм действий, чтобы у наших граждан была альтернатива — возможность бесплатного досуга: театры, бассейны, спортивные центры, кинотеатры и прочее», — описал проект его автор.

Хамзаев признался, что в последнем расчете бюджета России нашли профицит, и выразил желание, чтобы эти средства направили на организацию здоровых развлечений в новогодние праздники. Он подчеркнул, что осознает проблему, когда из-за маленькой зарплаты у некоторых семей нет возможности организовать себе хороший досуг, и предложил сделать его доступнее.

Руководитель «Трезвой России» посетовал, что из-за возлияний в Новый год в разы увеличивается количество смертей. Уже этот факт, по его словам, должен стать поводом для борьбы с пьянством в праздники. Свою инициативу он запланировал продвинуть уже 15 декабря на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме.