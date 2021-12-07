Продажу алкоголя предложили ограничить на Новый год

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажи алкоголя на время новогодних праздников. В качестве альтернативы распитию он предложил сделать бесплатными культурные мероприятия.

«Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — поделился Хамзаев мнением с РИА «Новости».

Вместо того, чтобы выпивать в праздники, чиновник посоветовал россиянам больше времени посвящать саморазвитию и пообещал этому поспособствовать, направив в Министерство культуры запрос. В нем Хамзаев предложит сделать бесплатными кинотеатры, музеи, театры, а также спортивные комплексы с бассейнами.

«Тогда мы людей из дома „вытолкаем“ и от „бутылки“ оттянем», — резюмировал политик.

По словам депутата, заседание межфракционной депутатской рабочей группы запланировано на 15 декабря, и именно на него он собирается позвать представителей сразу нескольких ведомств — не только Минтруд, но и прокуратуру, МВД, Минпромторг, Минздрав и Росалкогольрегулирование.