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    07 декабря 2021, 08:38

    Продажу алкоголя предложили ограничить на Новый год

    Депутат Госдумы Хамзаев предложил сократить продажи алкоголя в Новый год

    Екатерина Боснак

    Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажи алкоголя на время новогодних праздников. В качестве альтернативы распитию он предложил сделать бесплатными культурные мероприятия.

    Продажу алкоголя предложили ограничить на Новый год

    «Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — поделился Хамзаев мнением с РИА «Новости».

    Вместо того, чтобы выпивать в праздники, чиновник посоветовал россиянам больше времени посвящать саморазвитию и пообещал этому поспособствовать, направив в Министерство культуры запрос. В нем Хамзаев предложит сделать бесплатными кинотеатры, музеи, театры, а также спортивные комплексы с бассейнами.

    «Тогда мы людей из дома „вытолкаем“ и от „бутылки“ оттянем», — резюмировал политик.

    По словам депутата, заседание межфракционной депутатской рабочей группы запланировано на 15 декабря, и именно на него он собирается позвать представителей сразу нескольких ведомств — не только Минтруд, но и прокуратуру, МВД, Минпромторг, Минздрав и Росалкогольрегулирование.