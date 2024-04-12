Общество 12 апреля 2024, 12:21 Депутат Госдумы призвал Пугачеву извиниться перед россиянами Депутат ГД Соловьев призвал певицу Пугачеву публично извиниться перед россиянами РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться перед россиянами за свои высказывания. Его процитировало РИА «Новости».

«На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ», — сказал парламентарий.

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Соловьев также заявил, что прощение артистки со стороны российского народа возможно. Однако карьера примадонны все равно пойдет по наклонной.

«Однако очевидно, что выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов. Даже в случае прощения ее творческая судьба — закат, забвение, угасание», — добавил депутат.

Критик Сергей Соседов усомнился в успехе гастрольного тура Пугачевой по Европе. Примадонна решила отправиться в турне в честь своего 75-летнего юбилея, а также выступить в Израиле и на Кипре.