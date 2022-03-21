Депутат Госдумы предложил запретить в России коммерческие вывески на других языках

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках. Копия письма на имя главы ФАС России Максима Шаскольского оказалась в распоряжении RT.

По мнению депутата, вывески на других языках не всегда информативны для россиян и нивелируют статус государственного языка. Хамзаев подчеркнул, что русский — единственный государственный язык в России. Именно он используется для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота. При этом значительная часть уличных вывесок в центрах крупных городов содержит тексты на иностранных языках.

«Предлагаю обсудить вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство <…> для российских и иностранных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, использовать в текстовом содержании уличных коммерческих вывесок исключительно русский язык, в том числе проводить и транслитерацию иностранных наименований брендов», — говорится в письме.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить работу в России иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на рынок страны.