Депутат Госдумы предложил на десять лет запретить работу ушедших компаний

Иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, стоит запретить работу в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT. Он направил письмо на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

По его словам, компании, приостановившие коммерческую деятельность в России, «погрузили десятки тысяч граждан в неопределенность» по поводу их будущего.

«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вводить внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших российский рынок. Законопроект, предполагающий такие меры для организаций, в которых более 25% принадлежат иностранцам из недружественных стран, ранее уже получил поддержку в правительстве.

Из-за проведения российской спецоперации на Украине несколько зарубежных компаний решили приостановить деятельность в России. Среди них оказалось большое количество ретейлеров, компаний с товарами для дома и ремонта, а также сетей общественного питания.