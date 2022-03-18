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    18 марта 2022, 11:07

    Депутат Госдумы предложил на десять лет запретить работу ушедших компаний

    Депутат Федоров предложил запретить на 10 лет работу ушедших из РФ иностранных компаний

    Дарья Смирнова

    Иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, стоит запретить работу в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT. Он направил письмо на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

    Депутат Госдумы предложил на десять лет запретить работу ушедших компаний

    По его словам, компании, приостановившие коммерческую деятельность в России, «погрузили десятки тысяч граждан в неопределенность» по поводу их будущего.

    «Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний», — говорится в обращении.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вводить внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших российский рынок. Законопроект, предполагающий такие меры для организаций, в которых более 25% принадлежат иностранцам из недружественных стран, ранее уже получил поддержку в правительстве.

    Из-за проведения российской спецоперации на Украине несколько зарубежных компаний решили приостановить деятельность в России. Среди них оказалось большое количество ретейлеров, компаний с товарами для дома и ремонта, а также сетей общественного питания.