Общество 07 февраля 2023, 01:53 Депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь для предателей России Депутат Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для «предателей Родины» РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для некоторых категорий россиян. Высшей мере наказания он предложил подвергать тех, кто уехал из России, но продолжил критиковать ее из-за рубежа. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против России. За предательство исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, но в нашем законодательстве она существует», — заявил Колесник.

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Он уточнил, что решение о снятии моратория принимает суд, но отметил, что в целом многие в Госдуме поддерживают эту идею.

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При этом депутат подчеркнул, что просто покинувших страну это не касается, если они не критикуют страну в информационном поле.

Ранее певец Олег Газманов заявил, что вряд ли уехавшим за границу артистам удастся в будущем продолжать карьеру в России. По его мнению, участники СВО не простят сбежавших из страны актеров и музыкантов.