07 февраля 2023, 01:53
Депутат Госдумы предложил вернуть смертную казнь для предателей России
Депутат Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для «предателей Родины»
Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для некоторых категорий россиян. Высшей мере наказания он предложил подвергать тех, кто уехал из России, но продолжил критиковать ее из-за рубежа. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«Предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против России. За предательство исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, но в нашем законодательстве она существует», — заявил Колесник.
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Он уточнил, что решение о снятии моратория принимает суд, но отметил, что в целом многие в Госдуме поддерживают эту идею.
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При этом депутат подчеркнул, что просто покинувших страну это не касается, если они не критикуют страну в информационном поле.
Ранее певец Олег Газманов заявил, что вряд ли уехавшим за границу артистам удастся в будущем продолжать карьеру в России. По его мнению, участники СВО не простят сбежавших из страны актеров и музыкантов.
Госдума РФ
Смертная казнь
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