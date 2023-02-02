Знаменитости 02 февраля 2023, 17:37 Газманов сделал резкое заявление о покинувших Россию звездах Певец Газманов заявил, что участники СВО не простят уехавших артистов РИА «Новости»

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Певец Олег Газманов предположил, как в дальнейшем сложится работа в России уехавших за границу артистов. Он усомнился, что участвовавшие в спецоперации бойцы простят сбежавших из страны актеров и музыкантов. Об этом Газманов сказал в эфире программы «Жизнь и судьба».

«Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. <…> Думаю, что солдаты их не простят», — подчеркнул Газманов.

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По его словам, если общество будет сквозь пальцы смотреть на предателей, то у бойцов совсем другой взгляд. Исполнитель напомнил, что сбежавших из страны артистов не так много. Певец предложил их просто вычеркнуть.

В конце января Газманов опроверг информацию, что государство выделило ему 17 миллионов рублей для создания в России каталога патриотических песен. Он пояснил, что это грант для проведения песенного конкурса «Родники».