Депутат Госдумы объяснил, почему продажа лекарств на крупных интернет-площадках не скажется на их качестве

Крупным ретейлерам стоит разрешить продажу лекарств онлайн. Они следят за своей репутацией, а значит и контроль качества будет соответствующим, считает депутат Госдумы Сергей Жигарев.

В первую очередь Жигарев сказал, что продажа препаратов будет касаться только тех лекарств, которые можно купить без рецепта. Таблетки, на которые врач выписывает рецепт, по мнению депутата, должны остаться в продаже в аптечных сетях.

Также Жигарев считает, что крупным торговым интернет-площадкам стоит разрешить продажу лекарств. По его мнению, они намного внимательнее относятся к качеству продукции, поэтому им можно доверять.

«Такие крупные площадки, как Ozon, „Яндекс“, „Сбермаркет“, являются социально ответственными предпринимателями. Они, безусловно, будут контролировать качество продукции, которую они продают, поскольку это несет для них серьезные репутационные риски. Поэтому лучше дать возможность продавать крупным интернет-площадкам. И при этом быть уверенным в качестве их продукции», — рассказал депутат. Кроме этого, Жигарев отметил, что сейчас на рынке достаточно недобросовестных предпринимателей, которые «торгуют непонятно чем».

Депутат считает, что всем, кто занимается розничной торговлей, пора «уходить в интернет». Ведь глобальная сеть быстро развивается. Собеседник рассказал, что в Китае больше 80% торговли в интернете, в США больше 60%, а в России всего 11%. По его мнению, большие торговые центры «скоро отомрут» из-за развития продаж в Сети.

Ранее Торгово-промышленная палата России попросила Минздрав РФ допустить к продаже лекарственных препаратов интернет-компании. В плюсах и минусах этой инициативы разбирался «360».