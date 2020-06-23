Лекарства хотят продавать на крупных интернет-площадках. Плюсы и минусы агрегатора аптек

Крупным торговым онлайн-агрегаторам хотят разрешить продавать лекарства — сейчас это делают только аптечные сети. Торгово-промышленная палата (ТПП) подготовила предложение Минздраву. Если идею одобрят, доставка лекарств станет бесплатной и оперативной — прямо в день заказа. Аптеки же выступают против, ведь есть шанс, что увеличится объем фальсификата.

Представители ТПП обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой пересмотреть правила интернет-торговли лекарствами. С 16 мая этим могут заниматься только крупные аптечные сети с 10 и более лицензированными офлайн-точками. По мнению председателя совета по развитию электронной коммерции палаты Алексея Федорова, данное требование сокращает предложение и ограничивает малые аптечные сети, пишут «Известия».

Он уверен, что нужно отменить правило, по которому интернет-заказами должны заниматься провизоры, фармацевты или медработники. Ведь неясно, что именно считать отпуском товара — момент онлайн-заказа или когда товар попадает в руки покупателя, которому лекарства привозит курьер без профильного образования.

Еще одно предложение ТПП: допустить к онлайн-продажам лекарств розничные торговые площадки. Аптеки реализуют исключительно медпрепараты. Покупатели же редко делают крупные заказы, поэтому доставка товаров обычно платная — около 300 рублей — и длительная. Некоторые заказы приходится ждать несколько дней.

Вопрос контроля

Когда правительство утверждало правила дистанционной торговли, во главу угла ставили интересы и безопасность потребителей. На крупных торговых площадках качество товаров проконтролировать не всегда удается — например, там встречается «серая» техника, стоимость которой выгодно отличается от официально ввезенной в страну. Нет гарантии, что то же самое не случится с лекарствами, сообщила «360» исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина. Ведь покупатели, как правило, выбирают товар по цене, а не лицензиям и разрешениям.

«Не только о фальсификатах речь. Сегодня вы можете найти препараты, которые не зарегистрированы в России, но предлагаются на интернет-ресурсах. На сегодняшний день интернет-магазины не могут гарантировать, что этого не будет. По одной простой причине: нет контроля», — пояснила Неволина.

Аптечные сети с онлайн-заказами отвечают за качество товара своей лицензией. Они работают в соответствии с требованиями правительства и даже сайты оформляют по строгим правилам.

Аптека — это контроль на государственном уровне. А за этими ретейлерами сегодня нет механизма, как их отследить и чем они будут рисковать Елена Неволина исполнительный директор Аптечной гильдии.

Плюсы агрегатора

Ретейлеры имеют собственную доставку и множество партнерских. Благодаря развитой инфраструктуре им не проблема привезти лекарства уже через полчаса-час после заказа. А чем больше бизнес, тем шире возможность оперировать издержками, пояснил «360» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Видя разом сотни тысяч, если не миллионы заказов, торговые агрегаторы могут планировать доставку — и не 10 раз посылать курьера в разные дома на одной улице, а отправить его один раз с 10 разными заказами, что резко снижает себестоимость логистики. Поэтому, убежден эксперт, каждый должен заниматься своим делом.

«Если ты умеешь работать с аптечным лекарственным ассортиментом, то подключайся к агрегатору. Он другое умеет — доставлять быстро и заказы аккумулировать. Так пусть каждый занимается своей частью. Задача аптеки — обеспечить сохранность лекарств, сформировать заказ, скомплектовать все. А задача агрегатора — осуществить непосредственно доставку с сопутствующим ассортиментом, чтобы сделать ее максимально дешевой и быстрой», — сообщил Соколов.

А уберечь россиян от фальсификата и контрафакта поможет требование об обязательной маркировке лекарств. Оно вступит в силу уже 1 июля и позволит проследить путь препарата от производителя до конечного покупателя.

Слишком доступные лекарства опасны

В беседе с «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству Владимир Гутенев не исключил, что аптекари сопротивляются и потому, что осознают угрозу потери части рынка. Предложения ретейлеров действительно могут оказаться выгоднее для покупателей. Но в первую очередь лекарства должны быть качественными, а не дешевыми, зато, возможно, контрафактными.

Кроме того, россияне чрезвычайно любят заниматься самолечением, в том числе с использованием серьезных препаратов вроде антибиотиков. В аптеках хотя бы есть провизоры, которые консультируют покупателей. В этом плане предложения ретейла не дотянут до аптечного качества. А это может навредить здоровью россиян. Поэтому если и пускать площадки в онлайн-продажу лекарств, то только с ограниченным ассортиментом.

«Здесь я выступаю не как сторонник сохранения доходов аптечных сетей. Считаю, что у них неразумные расценки и избыточная маржинальность. Но нужно задумываться о качестве жизни наших граждан, о том, чтобы уберечь их от использования недоброкачественных лекарств. И самое главное — не сделать это избыточно доступным. Я бы ввел ограничения по номенклатуре, не разрешая продавать весь тот объем, что продается в аптеках», — сказал Гутенев.

Одновременно, считает депутат, нужно будет ввести строгую ответственность для интернет-продавцов. А возможно, даже страховать их ответственность. В случае нарушений штрафы должны быть «грандиозными», а организаторы торговли должны нести серьезную ответственность.