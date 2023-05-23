Эксклюзив 23 мая 2023, 23:20 Депутат Госдумы объяснил, кто ответит за укусы бездомных животных Депутат Бурматов: чиновники ответят за нападение на людей бездомных животных РИА «Новости»

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Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов прокомментировал поправки к закону о штрафах за укусы животных. В беседе с «360» он отметил, что в случае нападения на человека бездомных собак ответственность будут нести чиновники.

Согласно принятым поправкам, если человека покусало «хозяйское» животное, штраф для владельца составит до 200 тысяч рублей. В случае тяжких последствий для владельца наступает уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы, пояснил депутат.

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Что касается нападения на человека бездомных собак, ответственность будет уже нести чиновник и штраф в этом случае для него может составить до 250 тысяч рублей.

«То есть если [нападение произошло] по его недосмотру, если он не заключил контракт на отлов, не построил приюты, не обеспечил численность регулирования безнадзорных животных. А если, как в Оренбурге, где мальчика загрызли, то это сразу уголовное дело», — уточнил Бурмистров.

В последнем случае речь идет уже о преступной халатности, связанной с неисполнением должностных полномочий. И наказание буде уже не административным, а уголовным, пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах за укусы животных. Однако юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина объяснила «360», что такая мера не решит проблему.