Депутат Госдумы Хамзаев призвал наказать студию Лебедева за скандальный пост

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью «360» назвал скандальную публикацию студии Артемия Лебедева в Instagram «выходкой». Он призвал наказать ее авторов за неуважительное отношение к людям.

Чиновник посчитал, что авторские картинки, посвященные Хэллоуину, подпадают под статью об оскорблении чувств верующих и унижают пострадавших в трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

«Понятно, что дизайнеры в погоне за коммерческими контрактами пытаются оскандалиться и привлечь к себе максимальное внимание, но у любой такой истории есть определенные границы. В данном случае я считаю, что и Артемий Лебедев, и его студия перешли красную линию», — отметил Хамзаев.

Он добавил, что в этой ситуации должен разобраться Следственный комитет, и призвал ведомство наказать художников «по всей строгости закона». Позже Хамзаев пообещал официально обратиться к главе СК Александру Бастрыкину.

Студия Артемия Лебедева 1 ноября разместила в Instagram пост с несколькими изображениями, два из которых возмутили многих подписчиков. На одном из них была символика Хэллоуина на куполах храма Василия Блаженного, а на другом — горящий зал кинотеатра. Под картинками была подпись: «С Днем всех святых!»