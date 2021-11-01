«Студия Артемия Лебедева» спровоцировала скандал открытками к Хэллоуину. Губернатор Кузбасса потребовал извиниться

Возмущение пользователей Рунета и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева вызвал набор открыток, которые в Дню всех святых выпустила «Студия Артемия Лебедева». Она одной из них изображен горящий зал кинотеатра. Он вызвал ассоциации с пожаром, случившемся в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году.

Комментаторы назвали открытку «спекуляцией и перебором». По их мнению, «горящий кинотеатр — за гранью». Пользователи назвали публикацию изображения горящего кинотеатра опрометчивым шагом и заподозрили дизайнеров студии в пиаре за счет горя других людей.

Некоторые комментаторы предположили, что они не понимали, что ассоциации с их открыткой будут самые мрачные. Им возразили другие пользователи. По их мнению, на это и был «толстый расчет».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram написал, что не может представить, что было в головах тех, кто счел спекуляцию на трагедии 2018 года смешной или остроумной. Он признался, что понимает возмущение жителей Кузбасса.

«Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», — написал Цивилев.

На днях суд приговорил к тюремным срокам от пяти до 14 лет первых фигурантов дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».