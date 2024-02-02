Общество 02 февраля 2024, 11:03 Депутат ГД предложил ввести отпуск для военных при рождении ребенка Депутат ГД Сухарев предложил ввести отпуск для военных при рождении ребенка РИА «Новости»

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Десятидневный отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка нужно ввести в России. Такую идею высказал депутат Госдумы Иван Сухарев в письме на имя вице-премьера России Андрея Белоусова, сообщил RT.

Парламентарий обратил внимание, что Трудовым кодексом при рождении ребенка установлен отпуск до пяти календарных дней без сохранения заработной платы. Однако это положение не распространяется на военнослужащих, которые находятся при исполнении своих обязанностей.

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При этом закон «О статусе военнослужащих» предусматривает право военного на отпуск до десяти суток по здоровью, из-за смерти родственника, стихийного бедствия. Белоусов заявил, что эту норму можно расширить, включив рождение ребенка в перечень обстоятельств для отпуска.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин призвал расширить возможности для реабилитации и трудоустройства участников спецоперации. По его словам, военнослужащие будут нуждаться в поддержке после завершения украинского конфликта.