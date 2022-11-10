10 ноября 2022, 18:38
Депутат Чаплин поможет организовать лечение дочери мобилизованного из Коломны
Депутат Чаплин взял под личный контроль лечение дочери мобилизованного из Коломны
Депутат Государственной думы Никита Чаплин пообещал оказать содействие в лечении дочери одного из мобилизованных жителей Коломны. Вместе с главой города Александром Гречищевым он посетил семью и принял во внимание имеющиеся проблемы.
Мобилизованный Дмитрий сейчас находится в учебном центре в Брянской области. Скоро он отправится на передовую. Жена мобилизованного обратилась к Чаплину за помощью в лечении ребенка — дочери Лизы.
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«У Анны, жены нашего бойца из Коломны, просьба помочь с лечением дочери. Взял вопрос под свой личный контроль, врачи окажут помощь в самое ближайшее время», — отметил парламентарий.
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Чаплин добавил, что мама с ребенком избегут изнурительного ожидания в очередях.
«Им сейчас очень непросто одним справляться с трудностями. Заботиться о семьях ребят, которые на передовой защищают Родину, — наш долг», — подчеркнул он.
Ранее Чаплин принял участие в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных в Луховицах. Он отметил, что в нынешнее время всем россиянам нужно сплотиться и больше поддерживать друг друга.
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