Спецоперация 09 ноября 2022, 19:02 Защитить семьи участников СВО. Депутат Чаплин — о помощи добровольцам и их родным Депутат Чаплин назвал важным оказание помощи добровольцам в зоне спецоперации и их семьям РИА «Новости»

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Добровольные участники специальной операции и их семьи должны быть защищены так же, как и ветераны боевых действий. Об этом заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Госдума 9 ноября одобрила соответствующий законопроект во втором чтении. Чаплин выступил соавтором документа.

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Поправки в законодательство коснутся добровольцев, которые участвуют в зоне специальной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик — с 24 февраля, а также Херсонской и Запорожской областей — с 30 сентября.

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Добровольцам предоставят единовременные и ежемесячные выплаты как ветеранам и инвалидам боевых действий.

«На данный момент в нашей стране более 15 тысяч добровольцев, и ежедневно это цифра растет. Семьи бойцов, участвующих в СВО, должны быть социально защищены, и в „Единой России“ сейчас это одно из приоритетных направлений работы», — заявил Чаплин.

Депутат добавил, что ветеранам и членам их семей компенсируют 50% затрат на оплату жилья. Также добровольцы смогут посетить санатории для реабилитации, получат льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте.

Службу в армии по призыву и участие в СВО учтут в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию.