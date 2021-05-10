Депутат бундестага рассказал о попытках переписать историю в ЕС

Прилетевший в Москву чтобы привиться вакциной «Спутник V» депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм заявил, что недопуск ее в Европу вызван политическими причинами. Он посетовал, что правительство Германии готово ради них жертвовать жизнями граждан.

Он сообщил газете «Известия», что считает прививку от коронавируса «Спутником V» «более классической вакциной», поэтому не боится ею прививаться. Депутат также подчеркнул, что подвиг советских солдат важен для всего мира.

«Вести свободную беседу сейчас мы можем потому, что Советская армия победила фашизм и помогла сохранить цивилизованный мир. Также я в Москве, потому что завтра сделаю прививку от коронавируса «Спутником V», — сказал Дэм.

По его мнению, попытки переписать историю недопустимы. Он подчеркнул, что сейчас идет борьба за историческую правду.

«Есть люди, которые, к сожалению, говорят, что это американцы победили фашизм. Я знаю, что на самом деле произошло. Мы в Германии должны быть благодарны Советскому союзу за свободу», — отметил депутат.

Он опроверг распространившуюся в Европе версию, что фашизм был направлен против определенных меньшинств.

«На самом деле фашизм был против рабочих людей, против большой массы людей. Хотелось бы, чтобы сегодня между народами России и Германии, между бизнесом России и Германии были рабочие связи, сотрудничество», — сказал депутат.

Из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2021 года в онлайн-формате. Впервые она состоялась в Томске в 2012 году.