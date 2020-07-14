Деньги от 15% НДФЛ направят на лечение детей с особыми болезнями

С начала 2021 года плоская шкала налога на доходы физических лиц изменится. Ставка увеличится с 13 до 15%. Это касается тех, кто получает более пяти миллионов в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, куда пойдут полученные деньги.

По его словам, эти средства уйдут на лечение детей с орфанными заболеваниями. Это болезни, при которых требуются специфические методы лечения. Об этом написало РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что в этой инициативе присутствует экономический смысл, но это не главное.

«Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический», — заявил Песков.

Тем самым пресс-секретарь президента ответил на критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он посчитал, что повышение НДФЛ не имеет никакого экономического смысла.

Ранее Песков прокомментировал петицию, которую подписали 80 миллионеров со всего мира. Они призвали правительства стран увеличить налог на богатство. По их мнению, это поможет избежать обнищания полмиллиарда человек на фоне пандемии.