В Кремле оценили петицию миллионеров, призвавших увеличить налог на богатство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал петицию, подписанную 80 миллионерами, и направленную правительствам мира с призывом увеличить налог на богатство, чтобы уберечь от обнищания полмиллиарда человек на фоне коронавирусного кризиса.

Песков отметил, что в России эта идея уже реализуется.

«В России уже [реализуется]», — сказал Песков ТАСС.

Речь идет о воззвании, опубликованном на сайте Millionaires for Humanity. Свыше 80 миллионеров попросили правительства всех стран мира повысить налог на богатство, чтобы они могли помочь преодолеть последствия пандемии.

«Последствия этого кризиса будут длиться десятилетиями. Это может подтолкнуть к нищете еще полмиллиарда людей. Сотни миллионов потеряют свои рабочие места по мере закрытия бизнеса, а некоторые лишатся своего дела навсегда. Уже почти миллиард детей не посещает школу, многие из них не имеют доступа к ресурсам, которые им необходимы для продолжения обучения», — говорится в тексте обращения.

Его подписали актриса Кристин Йоханссон, наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис и многие другие.

23 июня президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан, чей ежегодный доход составляет более пяти миллионов рублей.

В начале текущего года стало известно, что суммарное состояние 1% жителей планеты в размере 2 153 миллиардеров превысило общий достаток 60% населения.