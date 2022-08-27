День знаний предложили сделать выходным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минтруд предложение сделать День Знаний выходным. Об этом парламентарий рассказал РИА «Новости».

«Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением сделать 1 сентября выходным днем», — сообщил Хамзаев.

Он пояснил, что для многих россиян, в семье которых есть школьники, 1 сентября становится «настоящей эстафетой», ведь нужно собрать ребенка в школу, побывать на линейке и успеть на работу. По мнению депутата, стоит «обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан» — это важно для укрепления семейных ценностей.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей (провести время с детьми — прим. ред.) поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», — уверен Султан Хамзаев.

Ранее стало известно, что из-за распространения COVID-19 российские школы могут отказаться от традиционных линеек 1 сентября и перевести детей на дистанционное обучение.