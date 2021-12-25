Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил отмечать день распада СССР

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил учредить день распада СССР. Это произошло 26 декабря.

По данным РБК, он назвал распад СССР главной геополитической катастрофой прошлого столетия. По мнению Чернышова, это потянуло за собой множество негативных последствий в разных сферах. Например, усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическую суверенитету», рост коррупции, преступности и безработицы.

Также он объяснил, почему решил предложить такую инициативу.

«Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле», — заявил Чернышов.

СССР распался 26 декабря 1991 года.

Ранее президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что США после распада СССР «ударило в голову высокомерие». Это, по его мнению, повлекло за собой идею расширения НАТО, а также забвение принципов коллективной безопасности. Он уточнил, что Россия была ослаблена в тот период, из-за чего отношения со Штатами ухудшились.