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    25 декабря 2021, 12:08

    Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил отмечать день распада СССР

    Дарья Морозова

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил учредить день распада СССР. Это произошло 26 декабря.

    Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил отмечать день распада СССР

    По данным РБК, он назвал распад СССР главной геополитической катастрофой прошлого столетия. По мнению Чернышова, это потянуло за собой множество негативных последствий в разных сферах. Например, усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическую суверенитету», рост коррупции, преступности и безработицы.

    Также он объяснил, почему решил предложить такую инициативу.

    «Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле», — заявил Чернышов.

    СССР распался 26 декабря 1991 года.

    Ранее президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что США после распада СССР «ударило в голову высокомерие». Это, по его мнению, повлекло за собой идею расширения НАТО, а также забвение принципов коллективной безопасности. Он уточнил, что Россия была ослаблена в тот период, из-за чего отношения со Штатами ухудшились.