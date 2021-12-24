Горбачев обвинил США в высокомерии после распада Советского Союза

США после распада СССР «ударило в голову высокомерие», считает бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. Это, по его мнению, повлекло за собой идею расширения НАТО, а также забвение принципов коллективной безопасности.

В беседе с РИА «Новости» Горбачев ответил на вопрос о том, можно ли было после распада СССР выстроить отношения с Вашингтоном в другом русле без ущерба для России. По словам бывшего президента СССР, страну ослабил этот процесс.

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. <…> Нет, „победители“ решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — отметил Горбачев.

Руководство России реагировало на это сначала очень вяло, а впоследствии решило на него «валить вину». Как добавил Горбачев, Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые обсуждались в 1991 году, предали забвению. Вернуться к этим идеям, как считает Горбачев, еще не поздно.

В августе Горбачев заявлял, что Россия должна развиваться демократическим путем. Это единственно верный путь, который позволит решать любые проблемы. По его словам, в конце 1980-х годов люди не хотели возвращения к прежним порядкам.

Горбачев уверил, что созданные в стране во время перестройки демократические институты выдержали испытание. Он подчеркнул, что шанс сохранить Союз на новой основе был, однако путчисты все-таки развалили страну и потом не раз меняли свои версии произошедшего с СССР.