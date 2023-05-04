Общество 04 мая 2023, 12:25 День Победы оказался важнейшим праздником для большинства россиян — ВЦИОМ ВЦИОМ: для 65% жителей России День Победы является самым важным праздником Сайт мэра и правительства Москвы

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День Победы — это самый важный праздник для 65% жителей России. Хотя еще в 2014 году первенство одерживал Новый год. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ.

Респонденты на вопрос о том, какие праздники считают самыми главными, ответили следующим образом: День Победы (65%), Новый год (58%), Пасха (29%), Международный женский день (22%), Рождество (20%) и День защитника Отечества (17%).

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День Победы россияне считают самым главным праздником с 2018 года, хотя до этого первое место занимал Новый год. За него в 2014 году голосовали 69% жителей страны. При этом День Победы поддержали 53%

Более 60% россиян, как показало исследование ВЦИОМ, допустило, что СССР одержал бы победу в Великой Отечественной войны и без поддержки союзников. При этом четверть опрошенных заявила, что помощь других стран имела важное значение.