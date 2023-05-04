Общество 04 мая 2023, 09:13 ВЦИОМ: россияне верят в победу СССР в Великой Отечественной войне без союзников ВЦИОМ: большинство россиян верят в победу СССР в войне без помощи союзников РИА «Новости»

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Более половины жителей России считают, что Советский Союз победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзных сил. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам задали вопрос: «Мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?». Положительно на него ответили 66% опрошенных. Еще 25% сочли, что помощь союзников имела ключевое значение. Затруднились с ответом 9% респондентов.

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Опрос проводили 23 апреля путем телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Президент России Владимир Путин поручил создать связанные с событиями Великой Отечественной войны туристические маршруты. Определить их должно правительство. Впоследствии турмаршруты включат в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма, рассчитанную до 2025 года. Глава государства также поручил организовать международный слет потомков участников битвы за Ленинград «Внуки Победы».