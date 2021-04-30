Патрушев назвал Ивана Грозного жертвой русофобской пропаганды

Царь Иван IV Грозный стал жертвой русофобской пропаганды, потому что западным странам не нравилось, что русский правитель не признает их политическое лидерство. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Нашу страну пытались очернить еще многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным», — напомнил он в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев отметил, что «черная легенда» об Иване Грозном как о жестоком тиране появилась еще при жизни царя. И это было сделано с подачи западных хронистов, которые хотели отвлечь внимание Европы от того, что творилось в их странах.

«Даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится: резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм», — перечислил он.

Напомнил Патрушев и о колониальной политике западных государств, порабощении народов. В этом, по его мнению, есть явная аналогия с сегодняшними реалиями. Он отметил, что в США и Евросоюзе активно подавляется любое инакомыслие, ограничиваются гражданские права.

«Но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают изображать нашу страну», — пояснил секретарь Совбеза.

По его мнению, русофобские практики на протяжении веков ничуть не меняются.