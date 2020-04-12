День космонавтики из-за пандемии отметят удаленно

В Роскосмосе из-за коронавирусной инфекции перенесли на осень основные торжества и традиционный праздничный концерт, приуроченные к 59-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Скорее всего, их назначат на 4 октября, день запуска первого спутника Земли.

Как сообщили ТАСС в госкорпорации, президент РФ Владимир Путин уже поздравил членов экипажа МКС с наступающим праздником. К работникам отрасли обратились с поздравлениями первые лица России, представители Казахстана и Китая.

В госкорпорации сообщили, что на 12 апреля запланированы и будут проведены несколько онлайн-мероприятий. В этот день на самые популярные запросы пользователей Google на Земле с 12:00 до 18:00 мск ответят космонавты Сергей Ревин, Олег Артемьев и Алексей Овчинин. К ним присоединится Олег Скрипочка, который сейчас находится в космосе.

Накануне состоялся профориентационный космический марафон, позволивший россиянам удаленно побывать в Центре подготовки космонавтов. Сервис Яндекс.Музыка создал подборку плейлистов российских космонавтов. Позднее Google Play Music опубликует плейлист экипажа, прилетевшего на станцию 9 апреля.

Новый экипаж МКС в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссиди был отправлен на МКС 9 апреля 2020 года. Они проведут научно-прикладные исследования, на которые им выделили 186 суток.