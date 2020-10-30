Дело мальчика из хижины под Балашихой взяла на контроль Анна Кузнецова

Жители микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха сообщили в полицию о мальчике, который без взрослых приходил на детскую площадку. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что ребенок вместе с предполагаемым отцом живет в самодельной хижине в районе линии электропередач, где находится лагерь бездомных детей.

В таких условиях мальчик провел две недели. Противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал. Для здоровья мальчика повезли в больницу. СМИ сообщили, что мама шестилетнего ребенка умерла весной. Отец приехал из Узбекистана. Вернуться домой помешала пандемия.

При этом о ребенке он постоянно заботится, водит к знакомым, чтобы сын мог помыться и постирать одежду.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что мальчика и мужчину, который называет себя его отцом доставили в отделение полиции. Но никаких документов у них нет. Сейчас органы опеки проводят собственное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.