Дело инвестора Калви отказались вернуть прокурору

Мещанский суд Москвы не стал возвращать прокурору дело о растрате американского инвестора Майкла Калви. Материалы будут рассматривать по существу 2 февраля.

«Суд назначил дело к слушанию по существу на 2 февраля», — процитировало РИА «Новости» пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

Сегодня, 22 января, в суде проходило предварительное слушание. Защита требовала возвращения дела в прокуратуру для устранения нарушений. Ожидается, что на заседании 2 февраля прокурор огласит фабулу предъявленных обвинений. Затем подсудимые должны будут высказать свое отношение, а суд начнет рассматривать доказательства и допрашивать свидетелей.

В конце декабря 2020 года банк «Восточный» отозвал иск на 2,5 миллиарда рублей к Калви, а также другим фигурантам дела Baring Vostok. Инвестора арестовали в феврале 2019 года по подозрению в хищении у «Восточного». Речь идет о выдаче невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей «Первому коллекторскому бюро». Калви и другие фигуранты дела своей вины не признают. Инвестору продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня 2021 года.