Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных курьеров

Специалисты Роскомнадзора выявили нарушения в деятельности Delivery Club. На компанию составили административный протокол из-за утечки персональных данных, о которой стало известно в конце мая.

Документы уже направили в суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

«По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных», — уточнили в Роскомнадзоре.

Протокол на Delivery Club составили по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ.

СМИ в конце мая писали о файлах с персональными данными курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В открытый доступ утекли сотни тысяч строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов. Утечка, о которой сообщили в Delivery Club, произошла 20 мая, речь шла о некоторых пользовательских заказах. Банковские реквизиты она не затронула.