Декан истфака СПбГУ заявил об отсутствии своей вины в деле Соколова

«Что не досмотрел? У меня что, поставлена задача в личную жизнь вмешиваться? Кого я не досмотрел? Вы хотите, чтобы за каждый разговор была слежка и преследование?» — заявил руководитель факультета, отвечая на вопрос журналистов.

Даудов напомнил возраст Соколова. Подозреваемому в убийстве столько же лет, сколько и ему. Бывший преподаватель давно несовершеннолетний, поэтому опекун ему не нужен.

Историка Соколова проверят на причастность к конфликту со студентом Подробнее

По мнению декана, со времен СССР осталась привычка «искать стрелочников: на кого бы там вину свалить». Даудов призвал избавиться от такой модели поведения. Каждый гражданин сам отвечает за свой поступок по закону.

«Кто-то говорит, надо четвертовать, кто-то — на электрический стул посадить Соколова. По закону надо делать. И тогда мы не получим соколовых, мы будем жить нормально», — добавил декан.

Даудов также прокомментировал случай со студентом, которого Соколов выгнал с лекции. Он пояснил, что тот конфликт изучила этическая комиссия и наказала преподавателя.

Соколов любил вести публичные лекции, но на время их приостановили. По словам Даудова, для преподавателя это существенный штраф. Сам декан не виноват в том случае, потому что никто не несет ответственность за поступки своих коллег.

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября по подозрению в убийстве своей возлюбленной, бывшей студентки, соавтора научных работ Анастасии Ещенко. Преподаватель оформил явку с повинной, ему также была назначена психиатрическая экспертиза. Доцента на два месяца отправили в СИЗО. Мужчина назвал обвинение справедливым и раскаялся. Убитую им Анастасию Ещенко похоронили 17 ноября.