Мать Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери

«Думали сначала, ну, обморок… Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища… Спит, успокоили», — сообщил он.

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9 ноября 2019 года историка Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, соавтора научных работ Анастасии Ещенко.

Соколов оформил явку с повинной, ему также была назначена психиатрическая экспертиза. Есть вероятность, что бывший доцент СПбГУ действовал в состоянии аффекта.

По словам самого профессора, убийство было совершено на почве личного конфликта. В его отношении была избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО». Обвинение он назвал справедливым и выразил раскаяние. Официальное обвинение Соколову пока не предъявлено. СК на данный момент ведет расследование.