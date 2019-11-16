  • Мать Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери

    16 ноября 2019, 23:16

    Александра Каширина

    Матери аспирантки СПбГУ, в убийстве которой обвиняется профессор Олег Соколов, стало плохо на похоронах дочери. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тараса.

    «Думали сначала, ну, обморок… Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища… Спит, успокоили», — сообщил он.

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    Сегодня прошли похороны Анастасии Ещенко. Девушку хоронили в закрытом гробу.

    9 ноября 2019 года историка Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, соавтора научных работ Анастасии Ещенко.

    Соколов оформил явку с повинной, ему также была назначена психиатрическая экспертиза. Есть вероятность, что бывший доцент СПбГУ действовал в состоянии аффекта.

    По словам самого профессора, убийство было совершено на почве личного конфликта. В его отношении была избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО». Обвинение он назвал справедливым и выразил раскаяние. Официальное обвинение Соколову пока не предъявлено. СК на данный момент ведет расследование.