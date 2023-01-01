Общество 01 января 2023, 01:00 Декабрь стал рекордным по объему снегопадов в Москве Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировали рекордное обилие осадков в декабре в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Декабрь 2022 года в Москве выдался очень снежным и побил рекорд декабря 1981 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

«По данным метеорологической обсерватории МГУ, декабрь 2022 года оказался отмечен рекордно большим для этого месяца количеством осадков за всю историю их измерений в Москве: по состоянию на 31 декабря — 129 миллиметров (эти измерения здесь ведутся начиная с 1820 года)», — сообщили метеорологи.

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Как отметил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко, обилие осадков связано с частыми атмосферными фронтами, которые проходили над столицей в уходящем году.

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«За последние полвека годовое количество осадков в Москве довольно стабильно и не испытывает заметных изменений со временем», — добавил он.

Тем временем желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за гололедицы. По наблюдениям метеорологов, он продлится до 2 января. В первый день 2023 года ожидаются осадки и температура воздуха прогреется до +3…+5 градусов.